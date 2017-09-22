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На агровыставке в Госдуме похищен хамон

На агровыставке в Госдуме похищен хамон

Злоумышленники похитили один из экспонатов на выставке-презентации Ставропольского края в Госдуме – хамон. Сведения об исчезновении деликатеса поступили в управление государственной службы и кадров нижней палаты российского парламента.

Экспозиция была организована в холле между старым и новыми зданиями Госдумы на Охотном ряду. В управлении обещают найти виновных, однако уверяют, что к похищению хамона не причастны сотрудники Госдумы, передает «Интерфакс».

Отметим, что на выставке были и другие экспонаты: виноград, яблоки, груши, мясные и молочные изделия, производимые в Ставропольском крае. Гостей угощали черной икрой. Однако похитителей заинтересовал только хамон.

Москва, Ольга Ветрова

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© 2017, РИА «Новый День»

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