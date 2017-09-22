Рособрнадзор запретил московскому институту телевидения и радиовещания принимать студентов

Рособрнадзор запретил прием студентов в Московский Институт Телевидения и Радиовещания «Останкино» (МИТРО), а также же лишил и приостановил действие лицензии государственной аккредитации еще нескольких российских вузов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что к данной мере было решено прибегнуть за неисполнение МИТРО предписаний в установленные сроки. Аналогичный запрет также был наложен на Первый московский юридический институт.

В ведомстве также уточнили, что за «несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам» лишен государственной аккредитации Ноябрьский институт нефти и газа (филиал) ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет». Вузы могут вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. Однако им запрещено выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву. Это распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебных заведений. В случае неисполнения предписаний Рособрнадзора, прием в образовательную организацию будет запрещен.

Рособрнадзор также приостановил действие лицензии Института экономики и управления» в Пятигорске и в нижегородском филиале Университета Российского инновационного образования.

Кроме этого, на основании решения Арбитражного суда было прекращено действие лицензии Института бизнеса, психологии и управления и Института технологии туризма.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.09.17

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