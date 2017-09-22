В 2018 году в Москве появится 94 км новых дорог и 16 станций метро

В Москве в 2018 году планируется построить 94 километров новых дорог, 37 километров новых линий метро и 16 новых станций. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в планах столичных властей не столько строительство дорожного полотна, но и возведение 28 крупных искусственных сооружений и 20 пешеходных переходов, передает информационный центр правительства города.

При этом глава департамента отметил, что надземные пешеходные переходы будут оборудованы лифтами для передвижения маломобильных групп граждан.

Как уточняет «Вечерняя Москва», до конца 2017 года в планах департамента значится также введение в эксплуатацию участка дорог от Мосфильмовской улицы до улицы Генерала Дорохова и развязки на Аминьевском шоссе.

Кроме этого власти намерены приступить ко второму этапу работ по возведению магистрали Солнцево – Бутово – Видное, и первому этапу строительства южного дублера Кутузовского проспекта и транспортной развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе.

Что касается метростроительства, то мэрия намерена сосредоточиться на станциях Третьего пересадочного контура метро. «Новая кольцевая линия на четверть разгрузит ряд линий, она сыграет роль, подобную Московскому центральному кольцу, в следующем году», – отметил Бочкарев.

Он добавил, что будут продлены сразу несколько линий метро: Калининско-Солнцевская – на 15,3 километра, на Кожуховской линии откроется станция «Нижняя Масловка», на Третьем пересадочном контуре, Сокольническая ветка – от «Саларьево» до «Столбово».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.09.17

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