В Москве дома по программе реновации оборудуют «умной начинкой»

В Москве новые дома, построенные в рамках программы реновации, будут оснащены умными технологиями. По словам руководителя департамента строительства города Андрея Бочкарева, это позволит существенно снизить цену на жилищно-коммунальные услуги для «переселенцев».

«Мы планируем начинить новые дома умными технологиями... Это и специальные датчики, и энергоэффективные панели, и многое другое. Использование этих технологий позволит снизить платежи за жилищно-коммунальные услуги», – цитирует Бочкарева «Интерфакс».

Как ранее сообщал РИА «Новый День», первая «волна» московского переселения по планам властей начнется не раньше второй половины 2019 года. К этому времени будет принята необходимая нормативная база и возведены первые дома.

Всего в программу включены 5144 дома.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.09.17

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