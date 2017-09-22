Пятница, 22 сентября 2017, 16:00 мск

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В Москве дома по программе реновации оборудуют «умной начинкой»

В Москве дома по программе реновации оборудуют «умной начинкой»

В Москве новые дома, построенные в рамках программы реновации, будут оснащены умными технологиями. По словам руководителя департамента строительства города Андрея Бочкарева, это позволит существенно снизить цену на жилищно-коммунальные услуги для «переселенцев».

«Мы планируем начинить новые дома умными технологиями... Это и специальные датчики, и энергоэффективные панели, и многое другое. Использование этих технологий позволит снизить платежи за жилищно-коммунальные услуги», – цитирует Бочкарева «Интерфакс».

Как ранее сообщал РИА «Новый День», первая «волна» московского переселения по планам властей начнется не раньше второй половины 2019 года. К этому времени будет принята необходимая нормативная база и возведены первые дома.

Всего в программу включены 5144 дома.

Москва, Мария Вяткина

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