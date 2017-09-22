Новый скандал вокруг памятника Калашникову: на монументе оказался макет немецкой штурмовой винтовки

Памятник конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, открытый на этой неделе в Москве, вновь оказался в центре скандала из-за чертежа на его плите немецкой штурмовой винтовки StG44 времен фашистской Германии. Внимание к детали привлек военный историк Юрий Пашолок, опубликовавший в Facebook снимок скульптуры и схему оружия.

При этом эксперт усомнился в случайности такого совпадения. «Только не говорите, что это они случайно. За такое надо бить, больно и прилюдно. Это мальчики-скульпторы, блин!» – возмутился Пашолок.

Шокирующий чертеж уже прокомментировал исполнительный директор заказчика монумента Российского военно-исторического общества Владислав Кононов. Он поблагодарил за внимательность историка и заверил, что деталь уберут с барельефа, передает агентство «Москва».

«Сейчас мы указали на это скульптору Салавату Щербакову. Он находится на месте и собирается эту плиту демонтировать, поскольку действительно он и его подмастерье что-то напутали», – заявил Кононов.

Он пояснил, что военно-историческое общество имело только одно пожелание к оружию – к той модели автомата, которую держит в руках Калашников, а все остальное – «полет творческой фантазии скульптора и его помощников».

«Поэтому пусть разбираются, они сейчас будут исправлять эту ошибку», – сказал Кононов.

В концерне «Калашников» также отреагировали на схему немецкой штурмовой винтовки Шмайссера, заявив, что не «не осуществляли авторский надзор скульптурной композиции и не привлекались в качестве консультантов». Однако выразили готовность оказать поддержку и техническую консультацию.

Как сообщал «Новый День», ранее на этой неделе с критикой на памятник Калашникову обрушила либеральная общественность. Известный музыкант Андрей Макаревич назвал монумент уродливым. При этом артист, известный своими скандальными заявлениями, усомнился в том, следует ли гордиться изобретением оружия, из-за которого погибли миллионы людей.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 22.09.17

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