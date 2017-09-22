ФАС: Цены в общепите «Шереметьево» завышены в два-три раза

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила завышение цен в сетях общественного питания аэропорта «Шереметьево» в два-три раза. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Дмитрий Стрельников.

«По итогам проверки цен на питание в аэропорту «Шереметьево» было выявлено наличие коллективного доминирования», – цитирует Стрельникова РИА «Новости».

При этом замглавы ведомства отметил, что ряду позиций компании общепита завышали цены на продукты в два-три раза.

Как уточняют «Известия», ряд компаний уже выразили готовность изменить цены в пользу потребителей.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», после обращений граждан ФАС провел проверку состояния конкурентной среды в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский». В результате было установлено, что «Бургер Кинг» «Шоколадница» и «Му-Му» доминируют на рынке розничной торговли пищевыми продуктами и оказания услуг по общественному питанию «Домодедово» и «Жуковский». При этом сети ресторанов и кафе, находящиеся на территории аэропорта «Шереметьево», не шли на контакт с антимонопольным ведомством.

В рамках проверки ведомство изучало все факторы, влияющие на формирование цен на услуги общественного питания в аэропортах, включая ставки аренды.

Москва, Мария Вяткина

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