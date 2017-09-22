На сцене Большого театра дебютировала родственница Матильды Кшесинской

На сцене Большого театра состоялся дебют праправнучки Иосифа Кшесинского, брата возлюбленной будущего императора Николая II балерины Матильды Кшесинской. Она была принята в балетную группу в этом сезоне и 20 сентября участвовала в спектакле «Дон Кихот».

«В 2017 году Элеонора Севенард окончила санкт-петербургскую Академию русского балета (АРБ) им. А.Я. Вагановой (педагог Татьяна Удаленкова) и была принята в балетную труппу Большого театра», – говорится на сайте ГАБТа.

Элеонора Севенард уточнила, что является внучатой племянницей Кшесинской, которую называет великой русской балериной и своим главным примером для подражания в профессии, передает РИА «Новости».

По словам балерины, нашумевшую картину Учителя о своей родственнице она пока не видела.

«Я не смотрела фильм «Матильда», и никто меня не приглашал на просмотры. Конечно, я очень хочу посмотреть, меня это очень волнует. Я безумно уважаю Матильду Кшесинскую, великую русскую балерину», – отметила она.

Как сообщается на сайте Большого театра, во время учебы Элеонора Севенард была активно занята в спектаклях Мариинского театра, участвовала в гастролях академии в Литве и Японии. Танцевала в балете «Элементариум» на музыку С. Прокофьева в постановке М. Севагина. Исполнила партию Маши-Принцессы в балете «Щелкунчик» П. Чайковского. Весной этого года она участвовала в гала-концерте «Иконы русского балета» в Лондоне в театре Колизей и Гала балетных школ XXI века, прошедшем в Опера Гарнье в Париже.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 22.09.17

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