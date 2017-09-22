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На сцене Большого театра дебютировала родственница Матильды Кшесинской

На сцене Большого театра дебютировала родственница Матильды Кшесинской

На сцене Большого театра состоялся дебют праправнучки Иосифа Кшесинского, брата возлюбленной будущего императора Николая II балерины Матильды Кшесинской. Она была принята в балетную группу в этом сезоне и 20 сентября участвовала в спектакле «Дон Кихот».

«В 2017 году Элеонора Севенард окончила санкт-петербургскую Академию русского балета (АРБ) им. А.Я. Вагановой (педагог Татьяна Удаленкова) и была принята в балетную труппу Большого театра», – говорится на сайте ГАБТа.

Элеонора Севенард уточнила, что является внучатой племянницей Кшесинской, которую называет великой русской балериной и своим главным примером для подражания в профессии, передает РИА «Новости».

По словам балерины, нашумевшую картину Учителя о своей родственнице она пока не видела.

«Я не смотрела фильм «Матильда», и никто меня не приглашал на просмотры. Конечно, я очень хочу посмотреть, меня это очень волнует. Я безумно уважаю Матильду Кшесинскую, великую русскую балерину», – отметила она.

Как сообщается на сайте Большого театра, во время учебы Элеонора Севенард была активно занята в спектаклях Мариинского театра, участвовала в гастролях академии в Литве и Японии. Танцевала в балете «Элементариум» на музыку С. Прокофьева в постановке М. Севагина. Исполнила партию Маши-Принцессы в балете «Щелкунчик» П. Чайковского. Весной этого года она участвовала в гала-концерте «Иконы русского балета» в Лондоне в театре Колизей и Гала балетных школ XXI века, прошедшем в Опера Гарнье в Париже.

Москва, Ольга Ветрова

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