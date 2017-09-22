Сбербанк решил уйти из ряда стран Европы

Сбербанк России намерен завершить работу в ряде стран Европы в связи с оптимизацией своего центрального европейского офиса. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» глава банка Герман Греф.

По его словам, под санкциями работать в Европе «чрезвычайно тяжело», ощущается сильное давление регулятора.

«Хотя мы и небольшой банк в Европе, нас отнесли к системно значимым банкам под прямой контроль и надзор Европейского Центрального банка. Это нам очень серьезно осложнило жизнь – для маленького банка нести все издержки, связанные с надзором со стороны ЦБ Европы как системно значимого банка – непростая задача», – пояснил Греф.

Зарубежная сеть Сбербанка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в СНГ, странах Европы, Турции, Великобритании, США и других государствах. Какие именно отделения планируется закрыть, Греф не уточнил, сказав лишь, что от бизнеса в Турции Сбербанк не откажется.

Ранее сообщалось, что Сбербанк продал свою «дочку» в Словакии.

Москва, Ольга Ветрова

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