Пентагон готовится к гибридной войне против России: для армии США подготовлено пособие

Пентагон выпустил специальное пособие по ведению гибридной войны против России. 68-страничный учебник «Российская война нового поколения» был издан еще в декабре 2016 года и сейчас оказался в открытом доступе, пишет The National Interest.

Издание отмечает, что пособии опубликованы фотографии и данные о российском вооружении, которые могли бы использоваться для ведения асимметричной войны. Особое внимание уделено событиям на Украине и в Крыму, в которых участвовали небольшие подразделения специальных операций, иногда работавшие под прикрытием. В учебнике делается вывод о том, что российская стратегия основана не на войсковых операциях, а на достижении смены режима путем объединения с местным населением, настроенным против официальной власти.

В пособии подробно рассматриваются способы ведения войны в Донбассе, а также проанализированы способы ведения «удаленной войны» в Сирии. Авторы учебника считают, что Россия владеет тактикой использования беспилотников и пилотируемых систем обнаружения объектов противника, за которым следует их уничтожение с помощью авиации или артиллерии.

Авторы пособия советуют американским военным тренироваться в условиях отсутствия связи и GPS, однако отмечают, что российская армия уязвима. В частности, у солдат срочной службы отсутствует мотивация. Кроме того, среди минусов упоминаются якобы слабая логистика и мощная, но неточная авиационная и артиллерийская поддержка.

Между тем, как считает член Совета Федерации Франц Клинцевич, американским военным «никакие пособия не помогут, если они сойдут с ума и затеют какое-то противостояние с Россией».

«Ни в военно-техническом отношении, ни в морально-психологической подготовке они неспособны бороться с русскими», – подчеркнул сенатор в интервью RT.

По словам сенатора, приведенный в работе анализ слабых сторон российской армии субъективен. «Выпуская подобные пособия, американцы удивительным образом не учитывают ни российские реалии, ни наш менталитет. Те недостатки, о которых они говорят, в той или иной мере можно приписать любой армии, потому что это связано с некими субъективными вещами. Но они каждый раз не учитывают морально-психологические качества нашего солдата с точки зрения ведения боя, взаимной поддержки и абсолютно правильной мотивации», – констатировал Клинцевич.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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