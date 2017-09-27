Дольщики под ударом: обмана стало ещё больше

В России всё чаще нарушаются права дольщиков. Количество зарегистрированных преступлений в сфере долевого строительства в первой половине этого года выросло почти на четверть: с 511 в первой половине 2016 года до 634 за аналогичный период нынешнего. Об этом «Известиям» сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Всего ведомство с января по июнь выявило свыше 6 тысяч различных нарушений прав дольщиков. Уголовные дела возбуждались, в том числе против региональных чиновников, проявлявших халатность.

По данным надзорного ведомства, наиболее сложная обстановка в Краснодарском, Красноярском и Приморском краях, Амурской, Калининградской, Московской, Новосибирской, Ростовской и Тюменской областях. Также в лидерах по количеству преступлений оказались Москва и Петербург.

По итогам проверок было установлено, что в Бурятии, Ингушетии, Алтайском и Краснодарском краях, Ленинградской, Московской, Омской и Рязанской областях, а также в Москве распространены случаи включения незаконных условий в договоры с дольщиками.

«Застройщики допускают нарушения обязательных требований строительства многоквартирных домов. Повсеместно не соблюдаются сроки передачи объектов участникам долевого строительства», – констатировал Куренной.

Он отметил, что часто нарушению прав и интересов дольщиков способствует халатность органов местного самоуправления и государственной власти. Так, в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя управления по надзору в области долевого строительства, который не пресек незаконную деятельность застройщика. Компания собрала 400 млн рублей, но строительство дома так и не начала.

По данным Генпрокуратуры, уголовные дела возбуждаются в основном по ст. 200.3 УК РФ «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве», а также по статьям «Мошенничество» и «Халатность».

Куренной уточнил, что в первом полугодии 1,3 тысячи лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности в связи с нарушениями прав дольщиков.

Комментируя ситуацию, член общественного совета Минстроя России Борис Альтшулер отметил, что рост преступности в сфере долевого строительства закономерен.

«Долевое строительство чем-то похоже на финансовую пирамиду. Люди вкладывают деньги, а того, за что заплатили, не получают. Пока будет долевое строительство, будут и обманутые дольщики», – выразил уверенность эксперт.

По мнению заместителя секретаря Общественной палаты РФ Лидии Михеевой, слова которой также цитирует издание, для полноты картины нужно смотреть не на число уголовных дел, а на количество вводимого в стране жилья, которое построили с участием дольщиков.

«Данные прокуратуры говорят скорее о том, что в стране началась кампания по приведению сферы долевого строительства в соответствие с законом. Выявление большего числа нарушений свидетельствует не о состоянии отрасли в целом, а о том, что правоохранительные органы стали работать лучше», – считает Михеева.

По данным Минстроя, по состоянию на 1 июля 2017 года в 69 регионах страны насчитывается 785 проблемных объектов. Пострадавшими признаны 46,6 тысячи человек. Как известно, в конце октября в России должен заработать Фонд защиты дольщиков. Застройщиков обяжут отчислять в него 1,2% от цены каждого договора участия в долевом строительстве (ДДУ), а в случае банкротства компании фонд будет оказывать содействие в завершении строительства домов или выплачивать компенсации дольщикам.

Москва, Светлана Антонова

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