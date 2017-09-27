В антикоррупционном управлении Кремля сменился руководитель

Сегодня президент РФ подписал указ о назначении главы управления Кремля по борьбе с коррупцией Олега Плохого на должность первого заместителя министра юстиции РФ. Его место занял руководитель секретариата главы администрации президента Андрей Чоботов. Об этом, как пердает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба главы государства.

Плохой возглавлял в управление по вопросам противодействия коррупции с 2013 года.

Чоботов считается соратником спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Чоботов стал его помощником в 2001 году, когда Иванов был министром обороны РФ, напоминает «Коммерсантъ». В 2004 году Чоботов возглавил аппарат министра. Когда Иванов стал главой администрации Кремля, возглавлял его секретариат.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.09.17

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