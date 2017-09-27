В России могут ввести бесплатное второе высшее образование, но не для всех

В России может быть введено бесплатное второе высшее образование. Об этом сообщила министр образования и науки РФ Ольга Васильева во время выступления в Государственной думе, отвечая на реплику депутата от «Справедливой России» Елены Дропенко.

Парламентарий выразила уверенность, что второе высшее бюджетное образование необходимо по некоторым специальностям, которые «нельзя освоить, если нет другой начальной профессии, либо большого жизненного опыта».

По ее словам, речь идет о профессиях режиссера, дирижера, балетмейстера, сценариста, писателя.

В ответ Васильева согласилась, что подобная государственная поддержка может быть введена. При этом министр подчеркнула, что нужна «точная экспертная оценка» тех специальностей, где это действительно необходимо.

«Вопрос в том, кому, каким будущим или уже сложившимся мастерам мы сможем предоставить в небольшом количестве возможность получения второго высшего образования по специальностям. Может быть и математикам, физикам, инженерам, врачам и так далее», – сказала Васильева.

Она также обратила внимание, что министерство культуры РФ уже создало «достаточное количество» грантов для творческих профессий, которые позволяют людям повысить качество своего образования без дополнительных финансовых затрат.

По ее словам, именно эти два фактора должны сыграть решающую роль в создании системы второго высшего бесплатного образования, но для «узкой, необходимой для русской культуры категории людей, которым необходимо «уточнение профессионализма».

Москва, Мария Вяткина

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