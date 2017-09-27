Министр образования РФ нашла способ остановить школьные «поборы»

Министерство образования и науки РФ планирует изменить концепцию управления учебными заведениями в стране, ликвидировав одну из ступеней регулирования системы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава ведомства Ольга Васильева, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента, заявила, что эта мера позволит пресечь «поборы» в школах.

Министр обратила внимание, что в настоящий момент муниципалитеты имеют большую свободу в управлении учебными заведениями.

«Концепция и стратегия образовательной политики находится в руках федерального министерства. Дальше, мы знаем, закон об образовании передает полномочия региону, а регион отдает в виде субвенции деньги в муниципалитеты, которые являются учредителями наших школьных организаций», – напомнила Васильева.

В этой связи она отметила, что муниципалитеты, как учредители, имеют право на финансово-хозяйственную деятельность, которая касается, прежде всего, ремонтов и подбора технического персонала. «Но эта же статья позволяет назначать учителей, а также вмешиваться в содержание образовательных программ», – продолжила министр.

С ее точки зрения, такая система привела к произволу как в хозяйственной, так и в образовательной деятельности школ, так как именно муниципальные власти определяют «содержание образования», отвечают за оснащение школы, закупку учебников и оплату труда учителей.

«Нельзя говорить об образовательном пространстве, если не выстроено сверху вниз управление. Когда мы говорим о пилотном проекте передачи управления на региональный уровень, мы говорим об управлении содержанием образовании, о сокращении одного шага от федерального управления в школе», – пояснила она.

По словам Васильевой, практика показывает, что действия муниципальных властей не всегда соответствуют «методическим рекомендациям», которые прописывает министерство.

«Это касается и той самой прозрачности начисления заработной платы. Это ложится на плечи учредителей, то есть муниципалитетов», – отметила она.

Министр подчеркнула, что новая вертикаль управления предполагает передачу полномочий на региональный уровень. В перспективе это должно будет решить проблему «коммерции» в школах в виде «поборов» с родителей учеников за «парты, новые занавески в классах, мыло, покраску стен», так и за введение платных образовательных дисциплин.

«Для каждого класса есть определенное количество внеурочных часов, которые никогда не могут быть платными. Вопрос, как школа эти внеурочные часы использует. Моя позиция жесткая – никаких платных услуг – быть не может. В одной школе, вдумайтесь, для учеников 6 классов были введены дополнительные русский и математика по 1 часу – это преступление, с этим надо бороться. Из этого нельзя выйти без жесткой вертикали управления образования. Школа не может быть вне государства. При создании единой системы управления нам легче будет регулировать, что можно делать, а что нельзя», – подчеркнула Васильева.

По словам министра, 15 регионов уже согласились добровольно участвовать в пилотном проекте.

Она также особо обратила внимание, что министерство будет настаивать на возвращении должности штатного психолога в школы.

«В условиях оценки последних событий, свидетелями которых мы были (события в Ивантеевки, где ученик напал на учителя), мы понимаем, что школьная психологическая служба должна быть. Их нужно вернуть в каждую школу», – сказала Васильева и добавила, в настоящее время только школы могут решать, выделять им бюджетные деньги на ставку школьного психолога или нет.

Депутат от фракции ЛДПР Борис Чернышов со своей стороны согласился, что «централизованное подчинение школ и выведение их из-под руководства муниципалитетами и сведения централизованной кампании» уменьшит произвол на местах.

«В Долгопрудном с первоклассников взимали по 3 тысячи рублей – по 90 тысяч рублей с класса – на прокраску стен. Это какие должны быть стены? Школьные поборы уже привели к тому, что в 2014 году в 263 московской школе старшеклассник убил учителя географии за то, что тот давил на него по указке директора за отказ отца сдавать деньги на ремонт школы», – напомнил он.

Чернышов также добавил, что коммерциализация школы и «перевод образования в сферу услуг» привело к тому, что из школы практически ушло воспитание подрастающего поколения.

«Но свято место пусто не бывает. Мы увидели, что роль воспитателей заняли те люди, которые не хотят видеть Россию сильным государством. Определенные субкультуры смерти формируют другой образ личности, образ человека, который все делает, чтобы разрушить установленный порядок», – уверен депутат.

«В Ивантееве мы получили еще одну трагедию, потому что с молодым человеком не поработали вовремя», – добавил он.

Васильева согласилась, что роль учителя-наставника, учителя-воспитателя должна быть возвращена, и констатировала, что за последние 10-15 лет такой образ практически стерся из общественного сознания.

«Со времен киноленты «Доживем до понедельника» не было снято ни одного фильма, показывающего реальный облик учителя его роль в обществе. Не было написано книг, которые бы тронули душу не только юного поколения, которому завтра управлять этой страной, но и нашего с вами», – подчеркнула министр.

При этом, по словам Васильевой, по планах минобрнауки не только восстановить уровень отечественного образования, но и увеличить его экспорт.

Согласно планам министерства, к 2025 году количество иностранных студентов в России должно увеличиться с 227 тысяч до 700 тысяч.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.09.17

Кризиса «нет»: коммунальщики Подмосковья задолжали за топливо более 6 млрд рублей. / В России могут ввести бесплатное второе высшее образование, но не для всех. / В домодедовском пруду зафиксирован массовый мор рыбы. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»