В России растет недовольство низким уровнем жизни. Возможны новые протесты

Каждый четвертый житель России считает, что в его населенном пункте возможны массовые протесты против падения уровня жизни. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют результаты опроса российской негосударственной исследовательской организации «Левада-центр».

Согласно результатам исследования, 26% опрошенных считают, что в их городе или районе возможны выступления в защиту прав человека и против падения уровня жизни. Это почти на 8% выше, чем показатели за аналогичный период прошлого года.

При этом 14% высказали готовность лично принять участие в массовых протестах.

Однако большинство опрошенных (80%) заявили, что, скорее всего, не станут выходить с протестующими на улицу.

По данным «Левада- центра», каждый пятый житель страны (21%) также считает, что в России возможно массовые выступления «с политическими требованиями». Число тех, кто готов поучаствовать в таких митингах значительно ниже – 11%.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.09.17

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