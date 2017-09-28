Четверг, 28 сентября 2017, 14:07 мск

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Московский банк ограблен на 500 млн рублей с помощью кредитов

Московский банк ограблен на 500 млн рублей с помощью кредитов

В Москве мошенники похитили из банка 500 млн рублей. По подозрению в совершении преступления задержаны учредитель и соучредитель двух коммерческих организаций. Преступники разработали целую схему хищений. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как выяснилось, соучастники, действуя от имени пяти физических лиц, предоставили в банк документы с ложными сведениями, на основании которых им одобрили выдачу кредитов в размере около 500 млн рублей. Полученными деньгами они распорядились по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Задержанные заключены под домашний арест.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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