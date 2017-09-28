В регионах России растет дефицит жизненно необходимых лекарств

В России за полгода стало больше регионов, где в аптеках и медучреждениях не хватает жизненно необходимых лекарств. Число таких территорий увеличилось с 34 в марте до 39 в августе. Об этом говорится в документах Росздравнадзора.

Хотя в сравнении с прошлым годом общая обеспеченность такими медикаментами выросла на два пункта, она составила лишь 65%. В августе из списка ЖНВЛП 646 лекарств перечня в субъектах было представлено только 421. Ни в одном из них не были все лекарства, пишут «Известия».

Как отмечает издание, хуже всего ситуация в Дагестане, где по итогам августа оказалось лишь 295 международных непатентованных наименований. Ненамного лучше – в Чукотском автономном округе – 300 лекарств и Ненецком – 303. В Чечне в наличии 310 медикаментов из перечня, в Калмыкии и Севастополе – по 311.

Меньше всего проблем в Москве, где можно получить 547 препаратов, в Иркутской и Свердловской областях – по 509.

Между тем, в ведомстве назвали ситуацию «стабильной». Однако, как считает директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский, которого цитирует издание, хотя не представленные в регионах препараты нужны 2-3% населения, они относятся к жизненно необходимым, и потому «такая ситуация неприемлема».

Среди причин нехватки лекарств эксперт назвал несовершенство планирования и неадекватный анализ потребностей населения при осуществлении госзакупок, а также дефицит в бюджетах. Крестинский также считает, что препаратов физически может не быть из-за того, что производить их нерентабельно.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 28.09.17

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