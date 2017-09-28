Московский регион признан рекордсменом по покупкам крепкого алкоголя

Жители московского региона – основные покупатели крепкого алкоголя в России. При этом область приобретает столько же водки, сколько и столица – несмотря на то, что в Москве проживает 12,4 млн человек, а в области – 7,4 млн. Такие данные по итогам первого полугодия приводит Росалкогольрегулирование.

Суммарно на регион пришлось 20% российской реализации спиртного каждый из первых двух кварталов, пишут «Известия».

Издание отмечает, что по итогам I квартала в столице было продано 2,2 млн декалитров (10,3% общероссийских), в области – 1,8 млн декалитров (8,7%). По итогам II квартала – 2,1 млн декалитров (9,7%) и 2 млн декалитров (9,3%) соответственно.

Эксперты связывают такое равенство с тем, что москвичи закупаются в гипермаркетах за чертой города, поскольку почти все крупные магазины находятся за МКАД. Кроме того, жители других областей также наведываются в Подмосковье пополнить запасы алкоголя.

Всего за I квартал в России было продано 21,1 млн декалитров крепкого алкоголя, во II квартале – 21,6 млн. Большим объемом продаж также отличились Санкт-Петербург (4,5% во II квартале, 975 тыс. декалитров), Краснодарский край (2,6%, 576 тыс. декалитров) и Нижегородская область (2,5%, 552 тыс. декалитров).

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 28.09.17

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