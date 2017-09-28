Синоптики прогнозируют Москве первый снег

В ближайшие несколько дней в Москве ожидается первый снег. Как считает главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, появление снежинок возможно уже в пятницу и субботу, особенно в ночные и утренние часы.

«Температура для этого уже достаточно низкая. И если низкая температура совпадёт с осадками, то возможны первые снежинки. Но точно спрогнозировать такое сложно», – сказала синоптик, слова которой цитирует РИА «Новости».

По словам Макаровой, погоду на следующей неделе будет определять антициклон, которому сопутствуют ветер, осадки и влажность.

«Но это ещё не зима, совершенно нормальное явление, когда волны тепла сменяются волнами холода. И если в предстоящие дни температура будет немного ниже нормы, это не страшно. Впереди обязательно ещё будут периоды потепления», – добавила главный специалист Гидрометцентра.

По прогнозу ведомства, в ближайшие дни ночами в Москве плюс 4-7 градусов, по области 1-7. Днем в Москве 8-11, в Подмосковье 6-11 градусов. В воскресенье возможно дальнейшее похолодание ночью до 0-2 градусов, по области – до минус 3. Днем максимальная температура в столице ожидается на уровне 8-10 градусов, в Подмосковье 6-11.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 28.09.17

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