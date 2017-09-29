В Москве начинается отопительный сезон В Подмосковье «потеплеет» с 1 октября

В Москве началась подача тепла на объекты социальной сферы и в жилые дома. Как сообщила пресс-служба компании «МОЭК», отопительный сезон стартовал в соответствии с распоряжением правительства Москвы.

Как предполагается, в соответствии с графиком в первую очередь подача теплоносителя обеспечивается всем потребителям социальной и жилищной сферы, затем – на промышленные предприятия и в офисные здания.

В зоне теплоснабжения «МОЭК» находится более 70 тысяч зданий, из них около 33 тысячи – жилые дома.

В Подмосковье отопительный сезон начнется в воскресенье, 1 октября, сообщил накануне губернатор Андрей Воробьев. «У нас все готово, с 1 октября включаем социальные объекты», – сказал глава региона в эфире телекомпании «360». Он также пообещал держать процесс подачи тепла на личном контроле.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.09.17

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