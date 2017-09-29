Московские таксисты воспользовались коллапсом в метро: цены на поездки увеличились в разы

В Москве произошедший накануне сбой в работе метро южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии вызвал настоящий транспортный коллапс. Чтобы доехать до дома, жителям столицы пришлось «штурмовать» наземный транспорт, чем не преминули воспользоваться таксисты, увеличившие стоимость поездки в несколько раз.

Как сообщила пресс-служба столичной подземки, движение поездов было приостановлено от станции «Нагорная» до станции «Южная» из-за «скачка напряжения и автоматического включения системы защиты» около 19:30. Для «нормализации транспортного сообщения» на юге Москвы было выделено более 50 компенсационных автобусов «Мосгортранса».

Однако общественный транспорт не справлялся с нагрузкой. Как уточняют «Известия», московские таксисты воспользовались ситуацией и завысили цены в несколько раз. Например, поездка от «Серпуховской» до центра города (Сретенский бульвар) обходилась примерно в 600 рублей. До соседнего юго-восточного округа – от 700 рублей, юго-западного – до 1 тысячи.

Глава профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов назвал такое завышение «нормальным».

«Какое же это злоупотребление? Количество перевозок увеличивается – значит, машин не хватает. Что делают аэропорты или железнодорожные вокзалы? Они поднимают цену. Что здесь такого криминального? Если бы это была какая-то внештатная ситуация, как теракт, тогда можно было бы кого-то обвинять. У нас свободный рынок регулирования цен. Когда человек садится в машину, он соглашается с тем, что ему объявляют», – цитирует его слова Национальная служба новостей.

Движение на «серой» ветке метро было восстановлено к 20:14.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.09.17

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