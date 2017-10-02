В Подмосковье полицейские сожгли тонну конопли

В Подмосковье полицейские уничтожили плантацию каннабиса. Как сообщила пресс-служба МВД, дикорастующая конопля была обнаружена в Раменском районе вблизи одного из поселков.
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Раменское» изъяли растения. Как показали исследования, образцы содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством марихуаной.
Полицейские поработали на поле, скосили и сожгли очаг произрастания каннабиса. Общая масса уничтоженных растений составила около 1 тонны.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 02.10.17
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