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В Подмосковье полицейские сожгли тонну конопли

В Подмосковье полицейские сожгли тонну конопли

В Подмосковье полицейские уничтожили плантацию каннабиса. Как сообщила пресс-служба МВД, дикорастующая конопля была обнаружена в Раменском районе вблизи одного из поселков.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Раменское» изъяли растения. Как показали исследования, образцы содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством марихуаной.

Полицейские поработали на поле, скосили и сожгли очаг произрастания каннабиса. Общая масса уничтоженных растений составила около 1 тонны.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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