Москвичам обещают потепление

На предстоящей неделе синоптики обещают москвичам влажное атлантическое потепление. В столичном регионе ожидаются дождит, а температура воздуха повысится на 4-6 градусов.

По данным специалистов «Гисметео», в начале недели сохранит свое влияние высокий антициклон. Ночами возможны слабые заморозки до -3. Днем температура будет подниматься не выше 8 градусов, что ниже климатической нормы.

В середине недели, согласно прогнозу синоптиков, установится теплая осенняя погода, приход которой будет сопровождаться сильным порывистым ветром до 17 метров в секунду и осадками. Ожидается, что в среду днем потеплеет до 10 градусов в Москве и до 11 – в Подмосковье, говорится в прогнозе Гидрометцентра.

В четверг, 5 октября, прогнозируется умеренный дождь и порывистый ветер, а температура воздуха ожидается, как и накануне. В пятницу, 6 октября, вновь временами возможен дождь, днем до 13 градусов. В субботу, 7 октября, ожидаются небольшие осадки при такой же температуре.

По оценке синоптиков, такие волны атлантического тепла будут еще не раз в октябре.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.10.17

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