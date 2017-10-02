Докторская степень Мединского вновь вызвала вопросы

Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории рекомендовал лишить министра культуры РФ Владимира Мединского ученой степени доктора наук. Об этом сообщил активист «Диссернета» Иван Бабицкий, который был одним из заявителей с требованием лишить ученой степени главу Минкульта.

«Наконец произошло то, что должно было произойти. Только что Экспертный совет ВАК по истории подавляющим большинством голосов принял решение вопреки заключению белгородского совета поддержать наше заявление о лишении Мединского ученой степени доктора исторических наук. Решение было объявлено в моем присутствии», – отметил Бабицкий на своей странице в сети Facebook.

Эту информацию подтвердил источник «Ведомостей» в экспертном совете ВАК по истории. По словам собеседника издания, в экспертном совете, пока это рекомендация совета, окончательное решение примет президиум ВАК.

На заседании присутствовал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Он подтвердил «Ведомостям», что был на заседании экспертного совета, однако мнение совета – «это всего лишь рекомендация и никакого последствия она не имеет, все будет решаться на следующем [уровне] – на президиуме ВАК».

Заявление о лишении министра культуры ученой степени было подано в Высшую аттестационную комиссию (ВАК) в апреле 2016 года. Авторами претензии стали доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский, а также Иван Бабицкий. По мнению заявителей, диссертация Мединского «Проблемы объективности в освещении истории России второй половины XV – XVII в.» пестрит грубыми ошибками, автор использует «своеобразный методологический подход», не имеющий отношения к науке, а выводы «по стилю приближаются к пропагандистскому памфлету».

В октябре 2016 года диссертационное дело министра должен был рассматривать диссовет в Уральском федеральном университете, однако заседание не состоялось: Мединский не смог приехать в Екатеринбург, после чего в ВАК заявили, что положенные на рассмотрение дела два месяца истекли.

Позже диссертационный совет при историческом факультете МГУ также решил не рассматривать по существу диссертацию. Затем работа главы Минкульта была передана на рассмотрение в диссовет Белгородского госуниверситета, который не нашел нарушений. Диссовет также подтвердил научную ценность диссертации, отметив, тем не менее, «некоторые неточности, которые, несомненно, содержатся в работе Мединского».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.10.17

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