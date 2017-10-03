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Где лучше не оставлять машину: топ-лист «самых эвакуируемых» улиц Москвы

Где лучше не оставлять машину: топ-лист «самых эвакуируемых» улиц Москвы

В Москве определен топ-лист «самых эвакуируемых» улиц города за сентябрь. Как сообщила пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), лидером по числу неправильно припаркованных машин стал проспект Мира, откуда было эвакуировано 522 автомобиля, которые «препятствовали движению других автомобилей и пешеходов».

Второе место досталось Пресненской набережной, где было зафиксировано 409 случаев эвакуации машин на спецстоянки. Замыкает тройку лидеров Зеленый проспект, откуда увезли 330 машин, передает .

Всего в сентябре на спецстоянках оказалось свыше 20 тысяч машин, в среднем в сутки эвакуации подвергались 670 автомобилей.

Москва, Мария Вяткина

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