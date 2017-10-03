Климатолог прогнозирует Москве теплую зиму

Предстоящая зима в Москве будет теплой, но возможны временные похолодания на одну-две недели. С таким прогнозом выступил заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов. По его мнению, до конца осени аномалий ожидать не следует.

Эксперт отметил, что последние десять лет отмечается «тенденция на потепление». Зимой это наиболее выражено в декабре, в то время как в январе и феврале средняя температура пока остается практически на прежнем уровне.

«Учитывая это, можно сказать, что в этом году следует ожидать более теплой зимы. Но на фоне этого потепления возможны временные похолодания, на одну-две недели может устанавливаться мороз. Это также связано с общим потеплением, в особенности с циркуляцией над Арктикой холодного воздуха», – цитирует Семенова агентство «Москва».

Климатолог также прогнозирует, что до конца осени аномальных погодных явлений не ожидается, и отметил, что установившийся температурный режим октября «не сильно» выходит за рамки климатической нормы.

«Возможно, в середине октября будут более теплые периоды. Ничего аномального пока не предвидится», – добавил он.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», после холодного окончания сентября на этой неделе синоптики пообещали москвичам потепление.

В середине недели, согласно прогнозу, установится относительно теплая осенняя погода, приход которой будет сопровождаться сильным порывистым ветром до 17 метров в секунду и осадками. Ожидается, что в среду днем потеплеет до 10 градусов в Москве и до 11 – в Подмосковье.

В четверг, 5 октября, прогнозируется умеренный дождь и порывистый ветер, а температура воздуха ожидается, как и накануне. В пятницу, 6 октября, вновь временами возможен дождь, днем до 13 градусов. В субботу, 7 октября, ожидаются небольшие осадки при такой же температуре.

По оценке синоптиков, такие волны атлантического тепла будут еще не раз в октябре.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.10.17

Отказаться от полета и потребовать деньги: Роспотребнадзор дал советы пострадавшим от «ВИМ-Авиа». / Где лучше не оставлять машину: топ-лист «самых эвакуируемых» улиц Москвы. / Отец стрелка из Лас-Вегаса был психопатом – грабителем банков. Число жертв достигло 59. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»