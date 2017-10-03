Московские власти заверяют: завтра во всех домах станет тепло

В Москве подача отопления во все жилые дома города должна завершиться завтра, 4 октября. Об этом сообщил на заседании президиума столичного правительства заместитель мэра Петр Бирюков.

«На сегодня полностью завершена подача тепла в учреждения образования, здравоохранения и практически завершена подача тепла в здания жилого фонда», – цитирует Бирюкова РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что в квартирах подача тепла должна завершиться до конца дня 4 октября.

Напомним, по регламенту отопительный сезон должен начаться после того, как среднесуточная температура воздуха на улице в течение пяти дней не будет превышать плюс 8 градусов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.10.17

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