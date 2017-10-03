Замглавы московского главка СКР отстранен от работы из-за жалобы «Вконтакте»

Заместитель руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Сергей Ярош временно отстранен от исполнения служебных обязанностей. Как сообщила пресс-служба ведомства, причиной стала волокита с расследованием уголовного дела о врачебной ошибке.

Соответствующая жалоба поступила председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину в социальной сети «Вконтакте». В своем обращении женщина сообщила, что потеряла сына три года назад, по ее мнению, из-за врачебной ошибки. Однако уголовное дело находится в подразделении ГСУ СК России Москве уже 1 год и 7 месяцев.

Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата проверить ход и объективность расследования, а также провести служебную проверку в отношении всех сотрудников, имевших отношение к делу и осуществлявших процессуальный контроль. На это время Ярош отстранен от работы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.10.17

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