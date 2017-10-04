Мэтров политконсалтинга «выведут» на чистую воду

В России идет подготовка к беспрецедентному событию – первому Байкальскому политическому форуму (БПФ), который 20-22 октября впервые соберет лучших специалистов политконсалтинга и общественно-политических деятелей со своей страны. Темой дискуссий станет череда важнейших для РФ выборов и социально-экономическая ситуация, на фоне которой будут проходить избирательные кампании.

Как отмечают организаторы форума, среди которых Российская Ассоциация политических консультантов, Комитет по политическим технологиям РАСО, Центр стратегических коммуникаций и Ассоциация юристов России, предстоящий год будет ознаменован не только выборами президента РФ. Предстоит также череда избирательных кампаний в ключевых регионах – выборы губернаторов, в том числе, Красноярского и Хабаровского краев, Магаданской области, а также депутатов Законодательных собраний.

Эксперты БПФ намерены определить успешные практики организации федеральной и региональной кампании, а также обсудить эффективность предвыборных моделей для партий и одномандатников, целесообразность использования муниципального фильтра, активность малых партий. В числе тем – трансформация роли общественных институтов, рост влияния социальных технологий, особенности ведения кампании в Интернете и другие вопросы, которые продиктованы современной повесткой.

Организаторы форума обращают внимание, что формат БПФ предполагает отказ от привычных докладов в сторону живых дискуссий, баттлов и мастер-классов профессионалов политконсалтинга и социальных технологов, действующих и будущих политиков и общественников.

Известно, что форум поддержит самый популярный дискуссионный клуб WTF.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.10.17

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