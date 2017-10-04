Московская недвижимость: цены будут снижаться?

В Москве за девять месяцев на продажу выставлено рекордное количество новостроек. Как подсчитали аналитики риелторской компании Est-a-Tet, на столичном рынке с января по сентябрь предложено 944 тысячи кв м жилья. Это абсолютный рекорд за семь лет, передает РБК.

Как полагают аналитики, цены на столичную жилую недвижимость в 2018 году будут снижаться. Последнее время спрос уже не растет высокими темпами – не успевает за предложением. По оценке руководителя департамента аналитики и консалтинга «Бест-Новостроя» Сергея Лобжанидзе, это соотношение сейчас находится на уровне один к четырем, а для равновесия нужно один к двум.

Как считает директор по продажам группы «Гранель» Рустам Арсланов, во второй половине следующего года мы увидим резкое снижение количества новых объектов, после чего начнется гармонизация рынка. Это связано с вступлением в силу с 1 июля 2018 года кардинальных изменений в закон об участии в долевом строительстве. Они ужесточат требования к застройщикам и заставят девелоперов массово выпускать в продажу новые проекты по старым правилам.

По мнению гендиректора «Миэль-Новостройки» Натальи Шаталиной, в будущем году объем предложения останется на прежнем уровне – резкое увеличение спроса маловероятно. Даже если ипотечные ставки опустятся до ожидаемых 8% годовых, к повышению интереса покупателей это не приведет – скорее поддержит спрос на текущем уровне.

В том, что предложение будет расти, не сомневается руководитель отдела исследований «ИРН-Консалтинга» Татьяна Бокачева. По ее прогнозу, цены в новостройках в ближайшие 2-3 года продолжат снижение. На сегодня средняя цена новостройки Москвы (от Третьего транспортного кольца до МКАД) составляет меньше 166 тысяч рублей за 1 кв м против 174,2 тысячи рублей годом ранее.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 04.10.17

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