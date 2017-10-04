Среда, 4 октября 2017, 15:27 мск

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«Телефонные террористы» добрались до мэрии Москвы

«Телефонные террористы» добрались до мэрии Москвы

Волна «лжеминирований» докатилась до мэрии Москвы. Сегодня «телефонный террорист» сообщил о бомбе, заложенной в здании столичного правительства (ул. Тверская, 13), однако чиновников эвакуировать не стали, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

К месту происшествия прибыли полицейские, пожарные и «скорая помощь». Угроза не подтвердилась – ничего подозрительного не обнаружили. При этом эвакуация людей из помещений не проводилась.

Как сообщал «Новый День», в России продолжается «эпидемия телефонного терроризма». По фактам заведомо ложных сообщений возбуждены уголовные дела (ст. 207 УК РФ).

Москва, Ольга Ветрова

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© 2017, РИА «Новый День»

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