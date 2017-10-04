Эксперт: После проверки Летучей воронежскую больницу могут лишить финансирования из ОМС

Скандал вокруг антисанитарии в городской больнице №2 Воронежа совпал по времени с планами Минздрава по созданию рейтинга медицинских учреждений. Больницы с наихудшими показателями в будущем собираются выводить из системы финансирования через Федеральный фонд медицинского страхования. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин уверен, что печально знаменитая воронежская больница может стать прецедентом в этой истории.

Напомним, накануне известная телеведущая Елена Летучая с группой активистов внезапно посетила одну из городских больниц Воронежа. Там она обнаружила залитые мочой матрасы, неисправное освещение, сломанную мебель, плесень и тараканов. Пациенты, вынужденные проходить лечение в таких условиях, рискуют приобрести к старым новые болезни, уверена телеведущая.

Это произошло на фоне планов Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) совместно с Центробанком заметно реформировать существующую систему медицинского страхования. В частности, речь идет о введении рейтингов лечебных заведений по качеству оказываемых услуг и ряду других параметров. С больницами и поликлиниками, занявшими нижние позиции в рейтинге, страховщик сможет расторгнуть договор на оплату и оказание медицинской помощи по ОМС. Это, по мысли авторов проекта, даст дополнительный рычаг влияния на недобросовестные клиники, подобные воронежской больнице №2.

«Если бы эти рейтинги уже работали, данную больницу, безусловно, лишили бы финансирования из ОМС. Этот пример мог бы стать прецедентным, чтобы в дальнейшем создать эффективный механизм предупреждения подобного рода ситуаций, – считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин . – Очевидно, Минздрав пытается оптимизировать структуру расходов, поощряя сильных участников этого рынка услуг и пытаясь сосредоточиться на более эффективной системе потоков финансирования».

По словам эксперта, система рейтингования является единственным способом выявления слабых и сильных учреждений. Аналогичная система уже успешно функционирует и доказала свою эффективность в отношении глав регионов.

«Подобного рода рейтинг будет весьма полезен и для самих медицинских учреждений, которые, зная параметры, определяющие их позиции в рейтинге, будут сосредоточены на решении текущих проблем», – подчеркнул Мухин.

Проблема недостаточного качества медицинских услуг традиционно вызывает у россиян понятное беспокойство. И, к сожалению, воронежская больница является далеко не единственной, к санитарно-гигиеническому состоянию которой возникают вполне обоснованные претензии.

«Там, где я бываю, а это центральные районные больницы, подобную ситуацию можно считать типичной, к сожалению, – отмечает член Лиги защиты пациентов, юрист, член Общественного совета при Минздраве Алексей Старченко. – Однажды пациентка прислала мне вместе с жалобой ксерокс клопа… Я съездил в эту больницу, проверил ее, обнаружил клопов и оштрафовал за нарушение санэпидрежима».

Грамотный главный врач никогда не положит своего родственника на грязный матрас в палате без душа, но зато с тараканами, значит и других пациентов он не должен помещать в подобные палаты, продолжает эксперт. Но санитарные нормы и правила, утвержденные Роспотребнадзором, действуют для всех. К сожалению, страховые медицинские организации, которые оплачивают медпомощь, сегодня не вправе устраивать проверки, они могут лишь сделать медикам замечание. Заставить же главврача и административный персонал навести порядок и провести дезинсекцию может пока только Роспотребнадзор.

Инициатива ФФОМС, Центробанка и Минздрава по введению рейтингов и ограничению финансирования низкокачественных медицинских учреждений дает заинтересованным сторонам, в том числе и самим пациентам, реальный инструмент контроля над ситуацией. Ведь именно отзывы пациентов являются одним из критериев оценки больниц и поликлиник для их будущего рейтинга.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 04.10.17

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