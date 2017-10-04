ФАС выявила крупнейший картель в сфере дорожного строительства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о крупнейшем картеле в сфере дорожного строительства. Как сообщила пресс-служба ведомства, в недобросовестности заподозрены «Технострой», ООО «СУ № 908» и ООО ДК «Автодор», а общая сумма заключенных контрактов превысила 12 млрд рублей.

«Эти компании подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах по строительству, реконструкции капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования федерального значения», – говорится в сообщении ФАС.

По мнению ведомства, организации участвовали в открытых конкурсах и создавали видимость конкуренции, однако победители определялись заранее. В результате начальная максимальная цена контракта снижалась не более чем на 1%.

В ФАС отмечают расширение в 2016-2017 годах географии антиконкурентных соглашений в строительстве, что «свидетельствует о картелизации экономической деятельности». Сообщается, что преступления выявлены на территории 63 субъектов РФ.

Как подчеркнул заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский, качественная транспортная инфраструктура – одна из важнейших отраслей современной экономики, от состояния которой зависит экономическое развитие страны, однако «картелизация отрасли приводит к снижению его темпов».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 04.10.17

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