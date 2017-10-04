Конвульсии гегемонии США: Вашингтон опасается появления сильных лидеров в Европе

Финансово-промышленные элиты США стремятся максимально замедлить разрушение однополярного мира, что уже привело к деградации лидеров западных государств. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин на пресс-конференции в Москве.

Эксперт обратил внимание, что еще 17-20 лет назад на политическом небосклоне «правили балом» сильные политики. «Тогда мы видели Дэн Сяопин (фактически руководитель Китая с 70-х до 90-х годов прошлого века), Ху Цзиньтао (председатель КНР с 2002 по 2012 год), Шредера (Герхард Шредер – канцлер ФРГ с 1998 по 2005 год), Жака Ширака (президент Франции с 1995 по 2007 год), которые еще были в политике. Мы видели сильные форматы лидерства. Были такие правители как Джордж Буш-младший (президент США в 2001-2009 годах) – как бы мы к нему ни относились, на первом своем президентском сроке он демонстрировал выдающиеся лидерское качества, не говоря уже о том, что у него рейтинг был 90%», – отметил Данилин.

Сейчас же, по его мнению, в США уже более 10 лет нет сильного лидера. «Начиная со второго срока Барака Обамы, у него был повал за провалом: Сноуден (Эдвард Сноуден – бывший сотрудник ЦРУ, предавший огласке секретную информацию о тотальной слежке за гражданами спецслужбами США), ситуация в Ливии, неудача США в Сирии. Конечно, ожидалось, что «хромая утка» Барак Обама должен был передать свой пост настоящему лидеру», – сказал эксперт и добавил, что этого так и не произошло.

При этом, как отметил эксперт, дело не в Дональде Трампе, который сейчас стал хозяином в американском Болом доме.

«Уже с самого начала стало понятно, кто Клинтон не сможет быть лидером – она раздала столько авансов олигархам, что была опутана всяческими обязательствами выше крыши», – обратил внимание Данилин.

В то же время он подчеркнул, что нынешнему президенту США также не удалось стать лидером в полном смысле этого слова – он пришел к власти, «поссорившись со значительной частью республиканской партии».

Данилин выразил уверенность, что лидер, способный повернуть вектор политики с её нынешнего курса, сейчас не выгоден американскому истеблишменту и финансово-промышленным группировкам.

«Период гегемонии США заканчивается, но финансово-промышленные группы США готовы к тому, чтобы путь медленного сползания и деградации продолжался как можно больше, но только чтобы он не менялся», – констатировал эксперт.

Данилин также добавил, что, исходя из таких внутриполитических интересов, американская элита заинтересована в отсутствии сильных политиков, способных повлиять на изменение мирового порядка, и в странах-союзниках.

«Они (Штаты) стараются сделать все, чтобы в Европе не было сильного лидерства. Посмотрим на выборы Олланда (Франсуа Олланд – президент Франции c 2012 по 2017 год). Олланд, абсолютное ничтожество, серость, победил только потому, что в США был арестован министр Стросс-Кан – председатель МВФ, которого обвинили в изнасиловании, которого, как на самом деле не было. Но он выбыл из предвыборной гонки и победу обежал Олланд – самый непопулярный президент за всю историю Франции», – напомнил эксперт.

По его оценке, сейчас в западном мире практически не осталось ни одного сильного лидера, кроме канцлера Германии Ангелы Меркель. «И то, её лидерство серьезнейшим образом ограничено за счёт военных баз Соединенных штатов Америки. Золотые запасы Германии также хранятся в США», – сказал Данилин.

Как считает политолог, во многом благодаря «теме краха и деградации лидерства» на Западе, роль президента России Владимира Путина в мировой политике «становится все более и более значимой».

По его мнению, хотя сейчас глава российского государства представлен в иностранной прессе в качестве мирового зла, именно Путин придерживается традиционных европейских ценностей и демократический идей, что вызывает «фантомные боли» у населения западных стран, которые сталкиваются все с большим количеством проблем из-за демократии «по-американски», при которой власть принадлежит не большинству, а богатому меньшинству.

Москва, Мария Вяткина

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