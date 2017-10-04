СКР настаивает на «медицинской» статье в Уголовном кодексе

Следственный комитет России выступил с предложением внести в Уголовный кодекс отдельную статью, которая будет предусматривать наказание за врачебные ошибки. Об этом сообщила сегодня официальный представитель ведомства Светлана Петренко по итогам совещания в СКР на тему преступности в сфере здравоохранения.

По ее словам, глава ведомства Александр Бастрыкин на совещании особо обратил внимание, что повышенное внимание к вопросу расследования «врачебных» дел связано с тем, что число преступлений, обусловленных небрежным исполнением медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей, в ряде регионов продолжает расти. В частности, это касается Москвы, Кабардино-Балкарии, Мордовии, а также Амурской, Магаданской и Архангельской областей и Ненецкого автономного округа.

При этом участники совещания отметили, что зачастую достаточно сложным является вопрос квалификации ятрогенных преступлений. В большинстве случаев действия медицинских работников квалифицируются по ст.109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

«Это достаточно общая формулировка, к тому же у следователя часто возникает сложный выбор между несколькими нормами уголовного закона, которые соответствовали бы совершенному деянию и наступившим последствиям», – отметила Петренко.

В этой связи предложено разработать проект изменений в Уголовный кодекс в части введения специальной нормы, предусматривающей ответственность за совершение преступлений, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи.

«Подобная норма позволит объективно оценивать динамику преступлений, совершенных медицинскими работниками, выяснять обстоятельства совершения таких преступлений не только по конкретному уголовному делу, но и в региональном масштабе, снимет возникающие на практике спорные вопросы квалификации», – заключила официальный представитель СКР.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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