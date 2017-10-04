Эра Путина: Россия превратилась в мирового лидера

За 17 лет «путинской эпохи» Россия из второстепенной страны, малозначимой на международной арене, превратилась в мировую державу, которая стабильно развивается, несмотря на существенные препятствия со стороны Запада. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в докладе Экспертного института социальных исследований и Центра политического анализа «Владимир Путин: президентство и лидерство», который сегодня был представлен экспертами на пресс-конференции в Москве.

Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин обратил внимание, что Путин не только «вернул Россию на первые полосы мировых СМИ», но и на мировую политическую арену. Эксперт помнил, что изначально Путина рассматривали как «послушного ученика Клинтона и Буша», однако «с 2003 года мы видим, что роль Путина в мировой политике становится все более значимой».

«Россия сейчас является единственной страной, которая отстаивает традиционные ценности европейской и, если хотите, англосаксонской культуры. То, что в США и Западной Европе от этого отказались, вызывает у большинства населения фантомные боли, а Путин глазах миллионов американцев и европейцев становится тем, кто реальной олицетворяет традиционные, консервативные ценности», – сказал Данилин.

По его оценке, в России правительству удалось воплотить в жизнь концепцию «социального государства», которая не препятствует экономической активности РФ.

«Россия, несмотря на кризисные явления в мировой экономике, несмотря на санкции, развивается достаточно стабильно, хотя, конечно, нашему развитию ставятся существенные препятствия в станах так называемой «Большой семерки», руководимой Соединенными штатами Америки», – сказал он.

Данилин также отметил, что в социокультурном плане Россия также выглядит «куда благополучнее», чем большинство стран Запада, несмотря на то, что РФ «сложнее всех стран в мире по этническому, конфессиональному составу населения».

«В результате серьезной работы всего нашего общества и правительства РФ удалось выстроить гармоничные отношения между представителями различных национальностей и религий. У нас давно уже не серьезных культурных противоречий», – добавил он.

В этой связи политолог, руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов, также выступавший на пресс-конференции, отметил, что за последние два десятилетия Россия действительно шагнула вперед, превратившись из региональной страны в сильнейшую мировую державу.

«Очень важно, что за последние 17 лет мы начали обсуждать (перспективы развития) на ином уровне, чем это было в 1990-2000 годах. Тогда наше будущее было – снять между областями таможенные посты, сегодня – мы обсуждаем будущее России как великой энергетической империи, сегодня мы говорим о том, что Россия является светочем здорового консерватизма, на который ориентируются другие страны», – сказал Кузнецов.

«Главное, что мы имеем сегодня – существенная конкуренция образов будущего, концепций. По этому пути Россия пойдет и дальше и нужно думать не только о конкуренции этих концепций, а об их взаимообогащении», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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