Синоптики прогнозируют Москве дожди и сильный ветер

В Московском регионе в ближайшие дни ожидается дождливая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра, без осадков скорее всего будет только в воскресенье, а остальные дни будут сырыми и ветреными.

Синоптики обращают внимание, что погоду в столичном регионе начал определять циклон с центром над Балтийским морем, который обеспечит дождливую и ветреную погоду, но при этом с температурой, близкой к климатической норме.

В пятницу, 6 октября, ночью в Подмосковье местами прогнозируется туман. Дожди продолжатся, днем местами они будут сильными. Показания термометров существенно не изменятся – ожидается до 11 градусов.

В субботу прогнозируется аналогичная погода, при этом юго-западный ветер местами будет усиливаться до 12-17 метров в секунду. Днем циклон быстро будет уходить на северо-восток, атмосферное давление вырастет до нормального, небольшой дождь пройдет лишь местами.

«В воскресенье, 8 октября обойдется без осадков и сильных порывов ветра. Ночью 5…7° в Москве и 2…7° по области, днем воздух прогреется до 10…12° и 8…13° соответственно. В начале новой рабочей недели вновь с дождями. В понедельник, 9 октября, ночью прогнозируется 2…7°, днем 8…13°, во вторник, 10 октября ночью 4…9°, днем 6…11°», – говорится в сообщении Гидрометцентра.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.10.17

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