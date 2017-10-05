Место встречи – метро: помогут новые наклейки

Пассажирам московского метрополитена теперь будет легче найти друг друга. На станциях подземки появились специальные наклейки, обозначающие места для встреч. Они выполнены в красно-белой гамме – цветах столичного транспорта, с надписью «Место встречи» на русском и английском языках.

Сама наклейка – в форме сердца с изображением рукопожатия. Такие новые обозначения уже есть на стенах платформенных залов на станциях «Баррикадная» и «Кузнецкий мост» на «фиолетовой» ветке. Москвичам предлагают встретиться в центре зала, рядом со стойкой экстренного вызова.

Москва, Ольга Ветрова

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