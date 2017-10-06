Все о технологических лазейках и Интернет-политике: «зубры» политконсалтинга раскроют профессиональные секреты

Первый Байкальский политический форум (БПФ) обещает стать заметным событием: эксперты готовы раскрыть секреты профессиональной деятельности, что поможет приблизиться к пониманию происходящего в стране.

Организаторы форума, которыми выступили Российская Ассоциация политических консультантов, Комитет по политическим технологиям РАСО, Центр стратегических коммуникаций и Ассоциация юристов России, пригласили к обсуждению актуальных тем, продиктованных нынешней политической повесткой, целый ряд видных экспертов, готовых раскрыть суть последних и предстоящих событий, связанных с избирательными кампаниями.

Генеральный директор фонда «Прикладная политология» из Ростова-на-Дону Сергей Смирнов подходит к этому вопросу с точки зрения практики. «Можно стенать по поводу невозможности прохождения муниципального фильтра, проводить круглые столы, а можно искать «технологические лазейки» (не путать с лазейками в законе). Не зря партиям постоянно указывают на то, что путь наверх (в том числе и к позиции кандидата в губернаторы) начинается с полей, с самого низового уровня власти. Того самого, где надо не просто работать, но впахивать, причем бесплатно», – обращает внимание он.

«Партиям, конечно, еще нужно время для того, чтобы методично «пропахать» все это поле, но, как выяснилось, есть и другие возможности, причем они буквально просятся в руки. Какие? Узнаете на форуме», – добавил Смирнов.

Политюрист из Москвы Максим Прокофьев готов поделиться уникальным кейсом о том, как пресловутый муниципальный фильтр оспаривали в ходе выборов губернатора Севастополя. Как любая новация, и эта не исключение – всегда есть за что «зацепиться», считает один из асов политюриспруденции.

Как отмечают организаторы форума, много внимания будет уделено интернет-битвам. Александр Серавин (Санкт-Петербург, руководитель Ассоциации электронной электоральной политики, группа PiteR) расскажет о том, каких изменений нам ждать и что происходит в интернет-политике сейчас. Алексей Васильев (Москва, директор АНО институт политического права и управления) поделится опытом создания позитивной информационной повестки в регионе и роли технологии использования новых медиа на опыте карельской кампании.

О том, как интернет-технологии помогли поднять известность кандидату с говорящей фамилией Цой расскажет Игорь Сопов (Санкт-Петербург, политтехнолог, исполнительный директор Петербургского GR-клуба).

Примут участие в дискуссии признанные специалисты интернет-технологий Сергей Водопетов (Москва, председатель комитета цифровых коммуникаций РАСО, партнер международного институт стратегических коммуникаций «Полития») и Алексей Колодяжный (Москва, основатель школы политического менеджмента). И это – только некоторые из заявившихся спикеров и заявленных тем.

Как ранее сообщалось, первый Байкальский политический форум пройдет 20-22 октября.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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