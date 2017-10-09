Министр образования РФ заподозрила коррупцию на школьных олимпиадах

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева заподозрила коррупцию при проведении школьных олимпиад. Об этом, по ее словам, свидетельствует то обстоятельство, что часть школьников, участвовавших в них, не смогла преодолеть нижний порог ЕГЭ по этим же предметам.

«Мы пришли к выводу о том, что 40 процентов не смогли преодолеть нижний порог ЕГЭ по тем предметам, которые они писали», – заявила Васильева, отметив, что это «говорит о коррупционной составляющей», передает РИА «Новости».

«Не все хорошо в олимпийском движении», – подчеркнула министр.

Ранее Васильева приводила странные факты. Так, 40% победителей и призеров олимпиад школьников не набирают на ЕГЭ по профильному предмету более 60 баллов, а 30% выпускников школ не выбирают для сдачи ЕГЭ по тем предметам, по которым участвуют в олимпиадах.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 09.10.17

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