«Матч ТВ» переходит под управление Comedy Club

Спортивный канал «Матч ТВ», который начал в последнее время терять зрителей, передается управляющей компании Comedy Club, развлекательному субхолдингу «ГПМ Развлекательное ТВ». Таким образом «Газпром-Медиа» решим изменить систему управления своим спортивным эфирным каналом.

В ведении субхолдинга также будут и другие связанные с «Матч ТВ» тематические каналы, передает РБК со ссылкой на пресс-секретаря «Газпром-Медиа» Ирину Осадчую.

По ее словам, такая необходимость связана с желанием «оптимизировать ключевые бизнес-процессы, сократить затраты на управление и повысить операционную эффективность».

Предполагается, что Дмитрий Гранов уйдет с поста гендиректора ООО «ГПМ Матч» и займет должность исполнительного директора «Матч ТВ».

Как известно, ООО «ГПМ Развлекательное ТВ» возглавляет сооснователь Comedy Club Production Артур Джанибекян. Субхолдинг управляет телеканалами ТНТ, ТВ3, «Пятница», ТНТ4, «2х2» и двумя производственными студиями – Comedy Club Production и «Гуд Стори Медиа».

Отметим, что, по данным Mediascope, с начала года по сентябрь среднесуточная доля целевой аудитории «Матч ТВ» (мужчины старше 18 лет) упала по всей России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2 п.п., до 3,5%.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 09.10.17

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