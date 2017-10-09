Президентские выборы в России стабилизируют цены на водку

Министерство финансов РФ не планирует повышать минимальную розничную цену водки в 2018 году. Об этом сообщил сегодня руководитель департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

«Нет», – сказал Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА «Новости».

Стоит отметить, что производство водки в России в этом году по итогам девяти месяцев выросло на 18% – до 56 млн декалитров (дал), передает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.

Спиртовые предприятия за 9 месяцев выработали 38,8 млн дал этилового ректификованного спирта, что на 23,1% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. В то же время производство вина и шампанского в России сократилось почти на 15%.

С 13 мая 2017 года минимальная цена была повышена на 7,9% – до 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра против 190 рублей ранее.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.10.17

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