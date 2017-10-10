Он «заряжал» воду и кремы: скончался известный телеэкстрасенс Аллан Чумак

В Москве ушел из жизни советский и российский телеэкстрасенс и целитель Аллан Чумак. Об этом сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Facebook.

«Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак – выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет», – пишет Гордон.

Супруга Чумака Людмила в комментарии радиостанции «Говорит Москва» подтвердила случившееся, и отметила, что пока траурные мероприятия не запланированы.

Напомним, в конце 80-х – начале 90-х годов Аллан Чумак стал одним из самых известных целителей в России благодаря телевизионным сеансам. Он «заряжал» воду, кремы, мази, собирая перед экранами огромные аудитории. При этом Чумак не произносил ни слова – делал пассы руками и шевелил губами.

После принятия Минздравом приказа, ограничивающего нетрадиционные методы лечения, телевизионная деятельность Чумака была приостановлена.

В 2000 году целитель баллотировался на выборах в Госдуму в Самарской области, но набрал чуть больше 3% голосов избирателей.

Чумак родился в 1935 году в Москве. По его словам, целительский дар открылся ему в 42 года. «Я в одно чудесное мгновение узрел мир во всем фантастическом разнообразии энергоинформационных взаимодействий. Я обрел способность видеть ауры людей», – отмечал он.

Чумак имел высшее образование: диплом Государственного института физической культуры (тренер) и диплом МГУ (журналист). В 1960-80-е гг. занимался тренерской и преподавательской работой, работал в райкоме комсомола, в Московском городском совете профсоюзов, потом ‒ уже в качестве журналиста и редактора ‒ в АПН, НИИ педагогической психологии, на Центральном телевидении. Почетный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (АБОП), академик, профессор, лауреат премии имени М.В. Ломоносова (награжден АБОП «за выдающиеся достижения в изучении проблемы информационных взаимодействий»). Обладатель государственного патента на изобретение «Перенос биоактивной информации на влагосодержащие субстанции».

Чумак написал несколько книг, был также президентом регионального общественного Фонда содействия исследований социальных и аномальных явлений.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 10.10.17

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