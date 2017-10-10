Госкомпании не скупятся на шикарные авто: составлен рейтинг самых расточительных

Обнародован рейтинг 25 самых дорогих автомобилей, обнаруженных в закупках госкомпаний и компаний-монополистов в 2017 году. В новый «Индекс расточительности», составленный антикоррупционным проектом Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За честные закупки», попали компании из 14 регионов, готовые потратить на машины в общей сумме 132 млн рублей.

Самыми востребованными стали японские и немецкие марки, а лидером – «Мерседес».

Что касается расточительных компаний, то впереди всех оказался – ООО СК «ВТБ Страхование» из Москвы, принадлежащее банку «ВТБ», контрольный пакет акций которого у государства. Компания заказала себе Mercedes-Benz S-Class S560 4Matic за почти 11,3 млн рублей, указав в требованиях: декоративные элементы из коричневого полированного корня ореха, панорамную сдвижную крышу с электроприводом, мультиконтурные задние сидения с функцией массажа Energizing, двухцветную обивку салона из полианилиновой кожи.

Как отмечает ОНФ, узнав о риске попасть в «Индекс расточительности», компания отменила закупку. Как отмечают в ОНФ, это не единственный такой случай. По словам активиста проекта Валентина Орлова, всего удалось помешать покупке пяти автомобилей на сумму около 30 млн рублей.

На втором и третьем месте – АО «Самарская сетевая компания» (Mercedes-Benz S-Class S500 4Matic L за 8,4 млн рублей) и компания ОАО «Башспирт» (Mercedes-Benz S-Class S500 4Matic за 7,7 млн рублей).

Автомобиль Toyota Land Cruiser 150 стоимостью 3,36 млн рублей запросил столичный ФГУП «Космическая связь». Кроме того, этот внедорожник разных серий также предпочли ОАО «Коммунарские электрические сети» АО «Авиаагрегат», ПАО «Севастопольгаз», ОАО «Государственный научно-исследовательский институт «Кристалл», ФГУП «Управление строительства №30», АО «Транснефть – Приволга», ООО «Транснефть – Балтика» (цена закупок от 3,4 млн рублей до 6,15 млн).

При этом впервые в рейтинг попал электромобиль Nissan Leaf, купить который за 5 млн рублей захотело АО «Тюменьэнерго».

Однако поразила экспертов любовь к роскоши убыточных компаний. Среди них – ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» из Красноярского края, пожелавшая автомобиль Mercedes-Benz V-Class 250D 4Matic L за 6,5 млн рублей. Заказчикам во что бы то ни стало нужны были спортивные педали и комфортная потолочная панель управления, которые они указали в требованиях.

В ОНФ отмечают, что некоторые компании из «Индекса расточительности» не являются государственными, но монопольно предоставляют важнейшие услуги населению – водоснабжение, электроэнергию. Как считают активисты проекта, они обязаны отчитываться о своих закупках так же, как государственные.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 10.10.17

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