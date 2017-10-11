Путь политического самурая проходит через Байкал

Тема трансформации политического пространства станет одной из главных на первом Байкальском политическом форуме (ПБФ), который пройдет в Иркутской области 20-22 октября с участием ведущих политконсультантов и политиков, готовых поделиться рецептами достижения успеха на выборах в нынешних условиях.

Организаторы ожидают, что одна из наиболее горячих дискуссий развернется при обсуждении региональных избирательных кампаний. Вопросы о том, что случилось с предварительным голосованием в Барнауле, и как подобный старт кампании привел к успеху в регионе «Единую Россию», раскроет политтехнолог Константин Малышев.

Политтехнолог, исполнительный директор Петербургского GR-клуба Игорь Сопов расскажет о «Сахалинском интернационале» и партийных дуэлях, которые идут на пользу оппонентам. «Путь самурая» бывает более эффективным, когда оказавшись над схваткой, вы выигрываете, чем когда ввязываетесь в драку или включаете режим удушения, поскольку выборы – далеко не всегда именно схватка.

О том, как меняется политическое пространство, что такое выборы без выбора, карго-культы в политике и как диверсифицироваться политконсультантам, подискутируют директор агентства социальных коммуникаций «Вертикаль», депутат городского совета Красноярска Сергей Толмачев, политтехнолог Михаил Пальчик и председатель комитета цифровых коммуникаций РАСО, партнер международного института стратегических коммуникаций «Полития» Сергей Водопетов.

Как меняется представление избирателей о стратегическом образе кандидата в Законодательное собрание региона, расскажет руководитель лаборатории гуманитарных и политических технологий кафедры политологии, истории и регионоведения исторического факультета Иркутского государственного университета Константин Жуков. К кому прислониться кандидатам в Законодательное собрание Иркутской области на фоне бесконечного политического конфликта – тема выступления политконсультанта Юрия Фалейчика.

В рамках форума планируется обсудить опыт использования Интернет-технологий – раскрыть секреты их применения в политике и выборах готовы политконсультант Валентин Бианки и директор агентства «MediaLab» Александр Откидач с разбором полетов и похорон региональной Интернет-политики. В дискуссии также примет участие политстратег Михаил Ковалев.

Организаторы ПБФ, которыми выступили Российская Ассоциация политических консультантов, Комитет по политическим технологиям РАСО, Центр стратегических коммуникаций и Ассоциация юристов России, обещают множество других интересных дискуссий, которые могут стать полезными для понимания процессов в отечественном политическом пространстве.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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