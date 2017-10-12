Лидер «Христианского государства» попал под статью об экстремизме

Лидера «Христианского государства» Александр Калинин, обещавший атаковать кинотеатры за показ фильма Алексея Учителя «Матильда», стал фигурантом ещё одного уголовного дела. На этот раз ему вменяется экстремизм.

Дело было возбуждено после изучения следствием видеороликов, которые Калинин разместил в Интернете, где звучали оскорбления в адрес мусульман, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщал «Новый День», Калинин был задержан 23 сентября в рамках уголовного дела по статье 179 УК РФ, связанного с принуждением кинопрокатчиков к отказу от демонстрации «Матильды», которое было возбуждено следственным управлением УВД Центрального округа ГУ МВД России по г Москве. Таганский суд отправил его под арест до 22 ноября.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.10.17

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