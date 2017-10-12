В России митингующих усмирят иностранные наемники

Иностранные граждане, которые привлекаются в российскую армию по контракту, не будут эффективны во время военных действий России за рубежом, но смогут успешно подавлять массовые беспорядки внутри страны, которые наверняка будут провоцироваться накануне выборов президента РФ. Такое мнение высказал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, комментируя соответствующий указ главы государства о привлечении иностранцев в ряды Вооруженных сил России.

«Иностранцы в российской армии – полнейший нонсенс. Иностранцы сражаться и умирать за Россию не будут. Опыт показывает, что во всех горячих точках они не демонстрируют высокую дееспособность», – сказал Сивков в интервью РИА «Новый День».

Он подчеркнул, что иностранцы не готовы геройствовать за Россию и защиту ее интересов, но могут добросовестно выполнять свои обязанности там, где «риск погибнуть невелик».

«Возможность уверенного использования такого контингента может быть связана с одним – решением проблемы наведения порядка с мирным населением и решения внутренних конфликтов», – уверен эксперт.

В этой связи Сивков обратил внимание, что усиление позиций России на международной арене и соперничество с США привело к тому, что Вашингтон всеми способами пытается раскачать ситуацию внутри РФ, и накануне президентских выборов эти попытки могут только усилиться.

«Россия для США – главное препятствие (для мировой гегемонии). Развалить Россию можно одним способом – изменив режим. США ведет против России гибридные войны. Они предполагают организации массовых выступлений», – подчеркнул Сивков.

В этой связи эксперт также напомнил, что неслучайно в Каталонии, где после референдума за независимость от Испании начались массовые беспорядки, «усмирять» демонстрантов направили полицию из других регионов.

Эксперт также подчеркнул, что и на Украине военнослужащие Вооруженных сил не хотят воевать против своих соотечественников. «Их заставляют воевать две силы – планировщики и идеологи войны и националисты», – сказал Сивков.

В начале этой недели стало известно, президент РФ Владимир Путин подписал указ, который вносит поправки в Положение о порядке прохождения военной службы. Документ закрепляет возможность привлечения иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в российской армии, для участия в боевых действиях, выполнения задач в условиях чрезвычайного и военного положения, а также участия в действиях по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или по пресечению террористической деятельности.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.10.17

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