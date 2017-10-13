СМИ: Главный судмедэксперт Москвы потерял должность после криминального скандала

Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы Евгений Кильдюшов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Однако, по данным СМИ, отставка вызвана расследованием уголовного дела о халатности и многочисленными претензиями к его работе.

Как сообщил «Ленте.ру» источник, знакомый с ситуацией, в адрес сотрудников ритуального бюро, с которым связан Кильдюшов, часто поступают жалобы, в том числе якобы в связи с вымогательством денег за выдачу тел. Кроме того, как отмечается, Кильдюшовым якобы недовольны правоохранительные органы, в частности, уровнем судебно-медицинских исследований.

По сведениям РБК, в начале октября в нескольких моргах столицы, а также в Бюро, прошли обыски. Источник сообщил изданию, что, после закрытия части моргов в Москве, много трупов сконцентрировалось в царицынском – в Тарном проезде. Однако из-за отсутствия в помещении нормальной вентиляции несколько сотрудников заразились туберкулезом. В настоящее время по этому делу назначен ряд медицинских экспертиз.

По факту сложившейся ситуации в отношении неизвестных лиц из числа руководства Бюро СМЭ возбуждено уголовное дело по статье 293 УК («Халатность»). Оно расследуется сотрудниками следственного департамента МВД.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.10.17

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