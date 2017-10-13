«Райффайзенбанк» «заминирован»: все отделения в России эвакуированы

«Райффайзенбанк» эвакуировал все отделения в России из-за поступившего звонка о заложенном взрывном устройстве. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении банка в Facebook.

Как ранее сообщал «Новый День», телефонные хулиганы терроризируют Россию уже почти месяц. Звонки об угрозе взрыва поступают в государственные структуры, в коммерческие организации и крупные торговые центры, а также в школы, детсады, аэропорты и железнодорожные вокзалы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.10.17

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