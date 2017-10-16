Скандалы вокруг фильма «Матильда»: замечательная рекламная кампания

Скандалы вокруг еще не вышедшего в прокат фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя стали замечательной рекламной кампанией для киноленты. Такое мнение высказали глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов и известный актер Егор Бероев.

Тема «Матильды» была в очередной раз затронута в ходе дискуссии на фестивале молодежи в Сочи. Модератор обратился к спикерам с вопросом о разногласиях вокруг киноленты, на что актер и соучредитель благотворительного фонда «Я есть!» Егор Бероев задал встречный вопрос: «А вы тоже участвуете в пиаре этого фильма?», пишет «Коммерсантъ».

Глава СПЧ согласился с актером. «Я, правда, соглашусь с Егором, что это замечательная рекламная кампания», – прокомментировал Федотов ситуацию.

Фильм Алексея Учителя «Матильда», рассказывающий об отношениях последнего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, выйдет в прокат 26 октября. Еще до этого момента на протяжении нескольких месяцев кинолента вызывала бурные протесты среди радикально настроенных православных верующих. В этой кампании активное участие приняла депутат Госдумы Наталья Поклонская, она раскритиковала фильм и потребовала запретить его показ. Выводить «Матильду» в прокат отказались некоторые региональные кинотеатры после угроз со стороны радикалов. Лидер «Христианского государства» Александр Калинин, обещавший атаковать кинотеатры за показ «Матильды», стал фигурантом уголовного дела.

Сочи, Светлана Антонова

Сочи. Другие новости 16.10.17

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