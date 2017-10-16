Авиакомпании «Нордавиа» и Red Wings решили объединиться

Авиакомпании «Нордавиа» и Red Wings объявили о слиянии после соответствующего решения акционеров и начали подготовку к процессу консолидации под общим управлением. Владельцы перевозчиков рассчитывают таким образом повысить финансовую устойчивость компаний и провести полноценное обновление самолетного парка.

Примечательно, что «Нордавиа» и Red Wings уже работают в рамках авиационного альянса, используя маршрутную сеть друг друга, а также самолетный парк и агентскую сеть по продаже билетов.

Предполагается, что после объединения пассажирооборот авиационного холдинга в 2018 году может превысить 3,5 млн человек. Компания планирует использовать, в том числе, среднемагистральные самолеты МС-21. «Летом этого года на Международном авиасалоне в Жуковском авиакомпания Red Wings подписала соглашение о твердом лизинге 16 самолетов МС-21-300, которые пополнят парк холдинга в период 2019-2024 годах», – уточняется в совместном заявлении авиакомпаний, которое цитирует «Интерфакс».

«Нордавиа» – региональная авиакомпания, специализируется на перевозках пассажиров из Северо-Западного федерального округа по России и за рубеж. В парке перевозчика 9 реактивных пассажирских самолетов Boeing 737-500. За 8 месяцев 2017 года компания перевезла 799 тысяч человек (+28,1% к прошлому году), заняв 17-е место в статистике Росавиации.

С апреля 2016 года акционером компания стал холдинг Sky Invest, принадлежащий совладельцу авиакомпании Red Wings Сергею Кузнецову. До этого 100% акций «Нордавиа» принадлежали «Норникелю».

Red Wings – российская авиакомпания, базируется в московском аэропорту «Домодедово». В парке воздушных судов перевозчика восемь самолетов Ту-204-100В. Весной 2017 года начали поступать шесть A320/321 (поставки завершатся до 2018 года) в краткосрочный лизинг до пяти лет. В 2016 году авиакомпания перевезла 960 тысяч пассажиров.

До 2013 года Red Wings принадлежала «Национальной резервной корпорации» Александра Лебедева. В 2013 году НРК продал авиаперевозчика группе инвесторов – Сергею Кузнецову и GHP Group Марка Гарбера. Позднее 100% акций Red Wings за долги по лизингу (ранее оценивались в 2,2 млрд рублей) получила компания «Ильюшин финанс Ко» (48,4% у «Объединенной авиастроительной корпорации», 21,4% – у «ВЭБ капитала»).

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.10.17

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